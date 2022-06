Landhaus mit Wow-Faktor

Englische Cottages haben ihren ganz eigenen Charme, der bei vielen Leuten gut ankommt. Allerdings kommen bei den kleinen, traditionellen Häuschen oftmals einige Merkmale des modernen Wohnens zu kurz – von viel Platz, großzügigen Räumen und großen Fenstern kann man in der Regel nur träumen, wenn man in einem solchen Cottage wohnt. Oder aber man beauftragt Profis wie unsere Experten von Hart Design and Construction mit Anbauten, Erweiterungen und Modernisierungen und verbindet so den klassischen Cottage-Charme mit zeitgemäßem Style. So geschehen auch bei dem Cottage, das wir euch heute mitgebracht haben. Über einige Jahre hinweg hat es mehrere Anbauten und Modernisierungsarbeiten erfahren und das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen, wie wir finden.