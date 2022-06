So bleiben weiße Küchen weiß

Öl, Wasser, Bratfett, Getränke- und Soßenflecken – Küchen machen schon so einiges mit. Wer verhindern will, dass sich fiese Flecken dauerhaft breitmachen, kommt um penibles Putzen nicht herum. Viele Leute, die ihre weiße Küche so weiß wie möglich halten möchten, greifen daher zu den aggressivsten Reinigungsmitteln, die sie finden können, um dem Schmutz kompromisslos den Kampf anzusagen. Doch die scharfen Chemikalien in diesen Mitteln stellen nicht nur eine Gefahr für unsere Gesundheit und die Umwelt dar, sie sind auch ein echter Risikofaktor für die Oberflächen in der Küche, zerkratzen sie und machen sie stumpf. Experten empfehlen, stattdessen die Küche nach jeder Benutzung mit einem weichen Baumwolltuch, das kurz in warmes Wasser getunkt wird, zu reinigen. Auch eine Mischung aus warmem Wasser, Essig und Backpulver hilft, weiße Küchen strahlend sauber zu halten. Und einmal im Monat sollte man sich Zeit für einen Großputz mit mildem Fettlöser nehmen.

Wichtig: Flecken wenn möglich immer sofort entfernen, damit sie keine Zeit haben, sich in die weiße Oberfläche zu fressen und größeren Schaden anzurichten.