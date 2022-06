Wie kann ich mein Haus mit Bambus verschönern?

In europäischen Ländern kennen wir Bambus meist als Bodenbelag in Form eines Parkettfußbodens. Doch in der asiatischen Kultur gibt es eine Menge Beispiele die zeigen, dass aus Bambus sogar ganze Häuser gebaut werden können. Die stabilen XXL-Halme werden nicht nur für das Grundgerüst und die Dachkonstruktion benutzt, sie werden auch zu dünnen Matten verarbeitet, die als Wände dienen und vor Wind und Wetter schützen. In kühleren Gebieten kommt ein Bambushaus aus naheliegenden Gründen natürlich nicht in Frage. Es ist jedoch eine Inspiration für den Außenbereich eures europäischen Zuhauses oder ein guter Ansporn auf einen idyllischen, tropischen Ferienbungalow am Strand. Das Bildbeispiel zeigt den Traum jedes Südostasien-Liebhabers: Eine Bambushütte am Strand. Wie ihr sehen könnt, ist fast die gesamte Konstruktion aus Bambus hergestellt. So ein Anblick lässt einen doch direkt von Urlaub träumen – noch ein Grund , das schöne Material in sein Zuhause zu integrieren.