Das schwebende Haus

Das Leben findet in dem Haus nur auf einer Etage statt. So konnten die Räume mithilfe einer sogenannten Lichtstraße verbunden werden. Auf dem Bild sehen wir dieses Licht und es wird sofort ersichtlich, wo der Name herrührt. Transparenz, weiße Oberflächen und eine beeindruckende Menge an Licht geben den Ton in diesem abstrakten Freiraum an.