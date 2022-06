Balkon gestalten – Tipps und Tricks

Ein Balkon ohne Möbel? Unvorstellbar! Das Angebot an Balkonmöbeln ist nahezu grenzenlos. Ob man sich nun für Holz oder Kunststoff, für Rattan oder Metall entscheidet, für den rustikalen Look, den kunterbunten, den puristisch-modernen oder nostalgischen Vintage-Charme, bleibt ganz dem persönlichen Geschmack überlassen. So oder so sollte man allerdings darauf achten, dass die Möbel witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig sind, damit man möglichst lange seine Freude daran hat. Für kleine Balkons empfehlen wir praktische Klappmöbel, die sich ganz nach Bedarf schnell und flexibel zur Seite räumen oder hervorholen lassen. Die schicke Garnitur auf dem Foto stammt von BUTLERS und wurde von Rasa en Détail in Szene gesetzt.