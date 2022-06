All Black: Dunkle Einrichtung

Schwarze Wohnung, dunkle Seele?! Totaler Quatsch! Wendet man den All Black-Look richtig an, so kann er super edel wirken. Wichtig dabei sind Details: Hochwertige oder glänzende Materialien zum Beispiel. Oder auch, dass man mit weißen Möbeln vor dunklem Hintegrund Kontraste setzt. Also in diesem Sinne: Mut zur Schwarzmalerei!