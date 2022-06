Die schönsten Deko-Ideen für deine vier Wände

Kinder lieben es, an Wänden zu malen. Leider stößt diese Begeisterung vor allem bei den Eltern vergleichsweise selten auf Gegenliebe. Eine Tafel und die dazugehörige Kreide bilden einen fairen Kompromiss. Befestigt die Kreide bzw. eine moderne Kreidetapete am besten an einer Wand im Kinderzimmer und stellt eurem Nachwuchs damit eine große Fläche zur Verfügung, die die Fantasie beflügelt und selbstverständlich auch in pädagogischer Hinsicht genutzt werden kann. Übrigens spricht auch nichts dagegen, eine große Tafel an anderen Orten der Wohnung, beispielsweise in der Küche, zu nutzen. Hier könnt ihr euch eure jeweils aktuelle To-do-Liste anlegen, die Einkäufe der Woche festhalten oder euren Liebsten Nachrichten zukommen lassen. Auch wenn vor allem die Farbe Dunkelgrün bzw. Schwarz in der heutigen Zeit immer noch den Dauerbrenner in Sachen „Tafel“ darstellt, sind die Tapeten und frei stehenden Tafeln mittlerweile in zahlreichen und auffälligeren Tönen erhältlich.