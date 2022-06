Traditionelles Einfamilienhaus mit coolem Anhang

Durch Fensterfronten, die vom Boden bis zur Decke reichen und über die gesamte Breite des Raumes gehen, ist das Wohnzimmer an Helligkeit kaum zu übertreffen. Eine Couch in Creme und zwei signalrote Sessel dienen als Sitzmöbel in dem wintergartenähnlichen Raum. Es schließt direkt ein Essbereich samt urigem Holztisch an. Ein dahinter aufgestelltes Regal bringt Atmosphäre und bietet viel Platz für Bücher und andere Dinge. Wie ihr Bücher perfekt in Szene setzen könnt, verrät euch unser passendes Ideenbuch.