5 Dinge, die deinen ausgebauten Dachboden perfekt machen

Die Anforderungen in Bezug auf die Fenster, die ihr im Zusammenhang mit eurem ausgebauten Dachboden verwendet, unterscheiden sich natürlich nicht deutlich von denen, die an Fenster in „normalen“ Räumen gestellt werden sollten. Eine gute Isolation ist ebenso selbstverständlich wie der mit ihr verbundene Schutz gegen Kälte, äußere Einflüsse und Lärm. Im Zusammenhang mit den Fenstern im ausgebauten Dachboden habt ihr jedoch in der Regel oft die Möglichkeit, Dachfester zu installieren, die bei Bedarf gekippt werden können und euch damit noch mehr Frischluft zukommen lassen. Auch auf dem Dachboden sind Fenster mit klassischem Holzrahmen sehr beliebt. Sie versprühen nicht nur ein gemütliches Flair, sondern passen sich auch weitestgehend neutral an den Rest eurer bestehenden Einrichtung an. Besonders aufgrund der Tatsache, dass es –gerade im Sommer- zu einer stärkeren Hitzeentwicklung auf dem Dach kommt, solltet ihr eure Fenster immer mit dichten Jalousien schützen, die ihr bei Bedarf vorziehen und somit zusätzlich ein wenig Wärme abhalten könnt.