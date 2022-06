Kleines Haus in großem Stil

Unser heutiges Projekt zeigt, dass man auch auf einem kleinen Grundstück mitten in der Stadt nicht auf ein modernes, stylishes Haus mit jeder Menge Komfort und Platz verzichten muss. Unsere Experten von fc3arquitectura haben in der mexikanischen Millionenstadt Monterrey für eine vierköpfige Familie dieses schicke Haus entworfen, das größer wirkt, als es tatsächlich ist und alles bietet, was man sich von modernem Wohnen in der Stadt verspricht - inklusive Außenbereich und Platz für die Autos.