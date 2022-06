Holz, Weiß und Licht – ein unwiderstehliches Trio

Aus dieser Perspektive sehen wir die Sitzecke, in der eine graue, gemütliche Couch die moderne, aber wohnliche Note der Einrichtung unterstreicht. Der Koch-, Wohn- und Essbereich geht türlos in den Flur über, in dem große Einbauschränke zusätzlichen Stauraum mitbringen. Diese sind durch ihre weiße Farbgebung und das schlichte Design nahtlos in die Wand integriert und halten sich dezent zurück.