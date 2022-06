Welche Möbel fürs Wohnzimmer?

In Zeiten, in denen das Tablet oder E-Book immer mehr die guten alten Bücher ablöst, wird es Zeit, die Bücher stolz wie kostbare Schätze zu präsentieren. In dieser großen Schrankwand finden wir genügend Platz für die Lieblingsbücher, Klassiker und Neuheiten. Und ein modernes Medium findet natürlich auch seinen Platz: der Fernseher. Er kann an der Wand des Schranks befestigt werden und benötigt keine Standfläche. Zudem ist die große Sofalandschaft ideal für gesellige Film- oder Spieleabende geeignet.