Eindrucksvolles Haus mit zahlreichen Highlights

Von draußen geht es nach drinnen und zwar in das Wohnzimmer. Dieses wurde überaus weiträumig gestaltet und hält eine großzügige Sitzlandschaft bereit. Besonders eindrucksvoll ist die Gestaltung der Decke, die durch die Anbringung einer indirekten Beleuchtung in warmen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgt. Für Aufsehen sorgt auch der aus drei Elementen bestehende Designer-Couchtisch in geometrischer Form, der sich passend zum Teppich gesellt. Weiter Vorschläge für geometrische Muster im Interieur haben wir in unserem passenden Iddenbuch.