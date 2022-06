So modern kann Backstein sein

Beim Stichwort Backstein denkt ihr an viktorianische Reihenhäuser in England oder kleine Kapitänshäuser an der Nordsee? An Fabrikhallen oder Bauernhöfe auf dem platten Land? Dann zeigen wir euch heute, dass es auch ganz anders geht. Wir haben euch ein Projekt mitgebracht, das beweist, wie wandlungsfähig Backstein ist – und wie modern, stylish und zeitgemäß er sich präsentieren kann. Das Haus wurde in Brasilien von Bloco Arquitetos geplant und von der Fotografin Joana França perfekt in Szene gesetzt.