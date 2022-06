Wohin mit alten Möbeln?

Seid ihr euch sicher, dass ihr das alte Möbelstück loswerden wollt? Vielleicht habt ihr eher Lust auf einen neuen Look. Ihr könnt ein Möbelstück zweckentfremden oder durch Upcycling wieder interessant machen. Alte Holzmöbel bekommen durch einen Abschliff oder einen farbigen Anstrich einen ganz neuen Charme. Eine Couch kann mit einem neuen Bezug gut umgestaltet werden. Wie man zum Beispiel in einer alten Kommode eine Katzentoilette unterbringen kann und mehr, erfahrt ihr in diesem Ideenbuch mit 10 Einrichtungsideen für Upcycling-Fans. Oder ihr sucht für Schrank, Kommode, Sessel etc. einfach mal einen neuen Platz und bringt so wieder frischen Wind in die eigenen vier Wände.