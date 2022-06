Swimmingpools für jeden Geschmack

Was gibt es Entspannenderes, als an an einem kalten Wintertag nach getaner Arbeit in ein warmes Blubberbad zu steigen? Kann man sein Poolprojekt zudem in einem Hausbereich realisieren, der den Blick in die Natur erlaubt, während wir uns das warme Wasser um die Beine wirbeln lassen, bleiben wirklich keine Wünsche mehr offen.