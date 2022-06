Haus mit sagenhaftem Blick

Im Jahr 2009 ist die Traumvilla in Meggen mit sagenhaften Blick auf den Vierwaldstätter See fertiggestellt worden. Verantwortlich für den Bau war das Schweizer Architekturbüro Scheitlin Syfrig Architekten AG. Neben der Formensprache des prägnanten Gebäudes, fällt die Gestaltung der Fassade mit seiner Natursteinfassade in den Fokus. Hierfür war die Firma Franken Schotter GmbH & Co KG. zuständig.