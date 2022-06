Ein gemütliches Holzhaus im Grünen

Heute haben wir ein ganz besonderes Projekt für all diejenigen unter euch, die auf rustikale Holzhäuser stehen und gar nicht genug vom gemütlichen Landhausstil bekommen können. Diese einzigartige Blockhütte steht im Südwesten Argentiniens in unmittelbarer Nähe der Anden und stammt aus der Feder unserer Experten von jroth. Es handelt sich dabei um ein Ferienhaus im Grünen, in dem sechs Personen Urlaub machen und von der Hektik des Alltags einmal komplett abschalten können. Viel Spaß auf unserem Rundgang durch dieses urige Häuschen.