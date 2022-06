7 verschiedene begehbare Kleiderschränke

Kleider, Schuhe, T-Shirts, Anzüge, Mäntel, Accessoires – sie alle brauchen Platz in unserem Zuhause und wollen ordentlich verstaut sein. Und zwar am besten so, dass wir alles zu jeder Zeit im Blick haben und nicht lange in der hintersten Ecke des Kleiderschrankes herumwühlen müssen, wenn wir gerade auf der Suche nach dem einen ganz bestimmten Teil sind. Die perfekte Lösung sind begehbare Kleiderschränke. Sie sind wahre Oasen für Modeliebhaber und Accessoiressammler und spätestens seit Carrie Bradshaw der Traum einer jeden Frau. Dass der Traum vom begehbaren Kleiderschrank schneller wahr werden kann als gedacht, zeigen unsere sieben sehr verschiedenen Beispiele. So manche Ankleide lässt sich nämlich auch mit wenig Platz und knappem Budget ganz einfach umsetzen.