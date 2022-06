Was ihr bei der Planung einer Solaranlage beachten solltet

Die Größe der benötigten Anlage hängt zum einen von eurem Energiebedarf, zum anderen stark von der Sonneneinstrahlung an eurem Wohnort ab. Im Norden Deutschlands werdet ihr zum Beispiel eine andere Anlagengröße benötigen als etwa in Süddeutschland – um den gleichen Strombedarf zu decken! Dabei spielen die Stärke der Sonneneinstrahlung als auch die Sonnenstunden pro Tag eine große Rolle. Außerdem sollten die Module der Anlage so auf dem Dach, an der Fassade oder in eurem Garten positioniert werden, dass sie zur sonnenreichsten Zeit zwischen 10 und 14 Uhr direkte Strahlung abbekommen. Erfahrt in unserem passenden Ideenbuch mehr über die großzügige Solaranlage eines Plusenergiehauses.

Bei der Planung sollte auch an Schattenwurf zu unterschiedlichen Tages- oder Jahreszeiten durch Bäume, andere Häuser oder Schornsteine gedacht werden. Die optimale Ausrichtung und Neigung der Solaranlage sind für die Effizienz des Systems entscheidend. Es gibt außerdem verschiedene Typen von Solarmodulen. Ein kleines, teures Modul kann gegebenenfalls mehr Leistung als ein anderes, größeres Modul eines anderen Typs erbringen. Zu den verschiedenen Typen und ihrer Leistungsfähigkeit erfahrt ihr im nächsten Abschnitt mehr.