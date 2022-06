Das geteilte Haus

So introvertiert und zurückhaltend präsentiert sich das moderne Einfamilienhaus zur Straßenseite hin. Lediglich die haushohe Glasfuge, durch die der Blick des Betrachters bis in den Garten geht, teilt und akzentuiert als spannende Zäsur die sonst komplett geschlossene Fassade des Gebäudes. Durch diese kompromisslose Reduzierung entsteht eine eindrucksvolle Klarheit, Ein- und Ausblicke werden raffiniert gesteuert und das Haus bekommt einen ganz besonderen Look.