Ausgefallene Betten fürs Schlafzimmer

Auf Umweltbewusstsein legt auch die Designerin dieses Modells Wert. Als Material für das Bett diente Massivholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Und was so schlicht aussieht, birgt wunderbaren Stauraum: Das Kopfteil lässt sich in verschiedenen Stufen anwinkeln und gibt somit die Sicht auf ein großes Fach frei, das im Bettrahmen integriert ist. Am Fußende befinden sich noch weitere kleine Fächer, in denen wir Bücher oder Kuscheltiere unterbringen können.