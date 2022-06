DIY: So leicht kannst du Deko selber machen

Um eine gemütliche Stimmung zu zaubern, sind Kerzen die erste Wahl. Doch wer statt langweiliger 0 8 15 Kerzen lieber aufregende, stylische Exemplare aufstellen will, ohne ein Vermögen ausgeben zu müssen, kann diese jetzt ganz einfach selber machen und nach Lust und Laune gestalten. Alles was ihr hierfür benötigt, sind Wachsreste von heruntergebrannten Kerzen, ein sauberes Glas und einen Docht. Bröselt die Wachsreste klein und schmelzt sie in einem Topf oder in einem heißen Wasserbad. Haltet den Docht in das Glas und füllt dieses mit dem geschmolzenen Wachs auf. Um der Kerze das gewisse Extra zu verleihen, könnten Tannennadeln oder getrocknete Beeren in das Wachs mit eingearbeitet werden. Nun müsst ihr den Docht so lange festhalten, bis das Wachs hart genug ist. Um dem den Härtungsprozess zu beschleunigen könnt ihr die Kerze in einem kühlen Raum gießen und anschließend in einem Kühlschrank aushärten lassen. Nun ist es an der Zeit, schicke Etiketten für die Kerze zu entwerfen oder sie anderweitig zu verschönern. Lasst eurer Kreativität freien Lauf oder lasst euch von der Weihnachtszeit inspirieren.