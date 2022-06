5 tolle Hotels für das Pfingstwochenende

Die Interior Design Profis von IDA14 haben die Zimmer des Swissôtel Métropole in Genf neu gestaltet – in einer sehr ansprechenden Mischung aus cool, elegant und stylish. Besonders ins Auge fällt die Grafik am Kopfende der Betten. Schwarz auf weiß lassen sich dort filigrane Sehenswürdigkeiten der Umgebung auf der Genfer Stadtkarte finden. Gerahmte Möbel, Spiegel Türen und Spots verleihen den schlichten Zimmern und Suiten Klasse und durch die wohnlichen Leuchten und türkisen Textilien kommt Farbe ins Spiel.