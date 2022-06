Leben wie im Baumhaus

Heute möchten wir euch ein Einfamilienhaus in Passivhausstandard vorstellen, das nach den Kriterien des Passivhausinstituts in Darmstadt erbaut wurde. Da das Projekt zu einem Low-Budget-Passivhaus zählt, wurde der Bau bereits mehrfach ausgezeichnet. Verantwortlich für den Bau und die Planung war das Architekturbüro Architekturwerkstatt Vallentin GmbH. Das Büro ist bekannt aufgrund vieler Vorträge und Veröffentlichungen im Bereich Passiv- und Plusenergiehaus. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in internationalen Ländern, ist das Architekturbüro tätig.