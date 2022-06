Penthouse mit glasklarer Sicht

So kann nur ein Hollywoodstar wohnen – könnte man denken, wenn man die Wohnung betritt, die wir euch in diesem Artikel vorstellen. Tatsächlich handelt es sich hierbei aber um eine Wohnung, die sich in dem idyllischen Dottikon, einer Gemeinde in der Schweiz, befindet. Auf einer Wohnfläche von erstaunlichen 350 Quadratmetern richtete das Team von Martinuzzi Interiors ein komfortables und luxuriöses Zuhause ein, das voll und ganz auf die Wünsche der Bewohner abgestimmt ist.