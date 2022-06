Teakholz ist ein edles, robustes und witterungsbeständiges Holz, das sowohl für drinnen als auch für draußen geeignet ist und auf vielfältigste Weise Verwendung findet. Teakholz stammt aus den tropischen Wäldern Südostasiens und zählt dort zu den ältesten und wertvollsten Holzarten. Bis es bei uns in den Handel kommt, hat dieses Holz also lange Transportwege hinter sich, was sich lange Zeit negativ auf die Umweltbilanz niederschlug. Inzwischen gibt es allerdings auch Teakholz aus nachhaltigem Anbau mit entsprechenden Öko-Siegeln. Wir haben das asiatische Edelholz mal genauer unter die Lupe genommen und stellen hier einige Einrichtungsideen vor.