Steinwände in Innenräumen

Diese Art von Wand erfreut sich heutzutage großer Beliebtheit. Granitwände machen optisch was her und haben Charakter. Für welchen Granit man sich auch entscheidet, er hat prinzipiell eine sehr einzigartige Funktion: Wärme speichern zu können. Doch bevor man sich für einen Stein entscheidet, gibt es zwei Dinge zu beachten: Erstens, welche Größe und zweitens, welche Farbe am besten in den jeweiligen Raum passen. Eine ebene Wand kann schnell langweilig aussehen und um einen kleinen Raum optisch etwas größer erscheinen zu lassen, bieten sich zum Beispiel flache Steine mit einer geringeren Höhe an (wie hier auf dem Foto dargestellt).