Vom Lebkuchenhaus zum Loft

Was macht man nur aus einer alten Bäckerei, die nicht mehr in Betrieb ist? Die Architekten von NRAP hatten darauf die perfekte Antwort: ein modernes Loft!

Viele leerstehende Immobilien, insbesondere ehemalige Fabriken, gestaltet man heutzutage gerne zu sogenannten Lofts um. Der Vorteil liegt in dem Grundriss, den derartige Gebäude aufweisen. Denn anders als bei gewöhnlichen Wohnungen, ist der Grundriss einer Fabrik bedeutend freizügiger. Daher bietet es sich geradezu an, einen durchgehenden, großen Raum in eine einzige Wohneinheit zu verwandeln. Doch so viel zur Theorie… Wir zeigen euch, wie beeindruckend die Praxis aussehen kann!