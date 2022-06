Bauernhaus mit Panoramablick

Über ein paar Steinstufen gelangt man hinauf zum Eingangsbereich des Hauses. Um die Südseite des Gründstücks und damit auch jeden Sonnenstrahl optimal nutzen zu können, platzierte man hier eine Sitzecke, bestehend aus Bank und Tisch.

Im Laufe der Revitalisierung integrierten die Experten im Dachboden neue Schlafräume. Um die Weichheit des mit Tonziegeln verkleideten Dachs weiterhin zu garantieren, wurden die unterschiedlichen Firsthöhen beibehalten. Die baulichen Veränderungen zu ebener Erde sind von außen lediglich durch eine Panoramaverglasung des im Südwesten neu geschaffenen Wohnbereichs sowie durch die Veranda des Nordwest-Zimmers sichtbar.

Die Öffnungen in der Fassade wurden mit hellen Holzplatten verkleidet, die in Form von Fensterläden an einem Schiebesystem befestigt wurden. Hierfür verwendete man witterungsbeständige und unbehandelte Lärche.