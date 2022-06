Mit welchen Materialien kann ich meine Wände gestalten?

Während viele Häuser im Außenbereich über eine Steinfassade verfügen, sind originale Steinwände im Innenbereich etwas ganz Besonderes. Auf Grund der kalten Außentemperaturen im Winter, müssen die Häuser in unseren Breitengraden gut gedämmt sein. Das Dämmmaterial wird zwischen der Außen- und der Innenwand platziert, sodass von der dekorativen Steinfassade im Innenbereich meist nur wenig zu sehen ist. Doch mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten, die vielfältigen Eigenschaften von Stein in die Wandgestaltung zu integrieren. Egal, ob ihr mit roten Ziegelsteinen eine rustikale Atmosphäre schaffen wollt oder euch mit warmen Natursteinen ein mediterranes Flair nach Hause holen möchtet. Eine Wandverkleidung mit authentischen, echten Steinen macht jede Wand zum Hingucker und den Raum zum Highlight eurer Wohnung. Folgende Möglichkeiten gibt es, eure Wände mit einer Steinverkleidung in Szene zu setzen:

1. Engagiert einen Profi, der eure Wände mit echten Natur- oder Ziegelsteinen verschönert.

2. Im Baumarkt gibt es sogenannte Verblender und Riemchen. Diese lassen sich wie eine Art Attrappe ganz einfach selber an die Wände anbringen. Verblender und Riemchen gibt es in allen möglichen Farben und Formen. Von weißem Ziegelstein bis hin zu schwarzen Natursteinen in unterschiedlichen Formen.