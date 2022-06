Haus mit Wellengang

Um das relativ kleine Grundstück bestens auszunutzen, wurde die steile Böschung, die an der östlichen Grenze lag, ebenso bebaut. Somit fügt sich der Komplex aus insgesamt drei Baukörpern zusammen, die sich anhand unterschiedlicher Materialien definieren. Das Segment, das im Hang errichtet wurde, erhielt, wie man bereits am Eingang erkennen konnte, eine massiv gemauerte Fassade aus lokalem Chloridschiefer. Die Masse, die das Gebäude eigentlich ausstrahlen sollte, wird durch die Eingliederung in den Hang relativiert, sodass die Massivität verloren geht. Auf der südlich ausgerichteten Fassade wurden Sonnenkollektoren angebracht, die Warmwasser erzeugen und die Heizung des Niedrigenergiehauses unterstützen.