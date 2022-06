Polstergarnituren: Klassiker im Wohnzimmer

Wenn sich unterschiedliche Polstermöbel wie Sessel, Sofas und Hocker zu einem gemütlichen Ensemble versammeln, ergibt sich eine Polstergarnitur. Dieser Klassiker bringt eine einladende Atmosphäre in jedes Wohnzimmer und sorgt zusätzlich für ausreichend komfortable Sitzgelegenheiten. Polstergarnituren sind in der Regel geschmackvoll aufeinander abgestimmt, elegant, zurückhaltend und doch gemütlich. Wilde Muster-, Farb- und Materialmixe haben hier nichts zu suchen, denn jetzt geht es gediegen zu. Was nicht bedeutet, dass Polstergarnituren altbacken und festgefahren sein müssen. Im Gegenteil: Sie können durchaus topmodern, super stylish und sehr flexibel daherkommen, wie die folgenden Beispiele der Finkeldei Polstermöbel GmbH zeigen.