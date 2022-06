Glasmalerei selbst gemacht – SO geht's!

Gerade dann, wenn ihr damit begonnen habt, euch mit DIY Glasmalerei in all ihren Facetten auseinanderzusetzen, werdet ihr erstaunt darüber sein, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten in Bezug auf eure entstandenen Endprodukte sind. Egal, ob ihr eure Glasmalerei als Wanddeko, im Rahmen oder als Dekoelement im Regal nutzen möchtet: gerade in Bezug auf die Nutzung eurer Kunstwerke seid ihr vollkommen frei. Dennoch existieren selbstverständlich einige beliebte Einsatzbereiche, bei denen Glasmalerei besonders gut zur Geltung kommt. Aufgrund der Transparenz des verwendeten Materials kommen die Kunstwerke natürlich ausgesprochen gut in Kombination mit natürlichem und künstlichem Licht zur Geltung. Daher entscheiden sich viele Menschen für einen Standort in der Nähe einer großen Fensterfront. Am besten probiert ihr euch, eure Fähigkeiten und die Glasmalerei individuell aus und überzeugt euch davon, dass jede Wohnung mit der passenden Ausstattung noch farbenfroher, persönlicher und moderner gestaltet werden kann! Auf dem Bild seht ihr eine moderne Interpretation der Arbeiten mit Glas. Die entsprechenden Motive wurden hier direkt hinter das Glas gedruckt.