Das perfekte Haus für die moderne Familie

Für die meisten Familien muss das perfekte Haus groß genug, aber bitte nicht zu teuer sein, einen Garten haben, aber dennoch möglichst zentral liegen, sich modern in Ausstattung und Design, aber trotzdem gemütlich und wohnlich präsentieren. All diese Aspekte wünschten sich auch die Kunden unserer japanischen Experten von kobahaus, als sie die Architekten mit der Planung und dem Bau ihres neuen Zuhauses beauftragten. Diese stellten sich der Herausforderung und erfüllten all diese Wünsche zu 100%. Das Ergebnis könnt ihr auf den folgenden Bildern bewundern – ein modernes, gemütliches Einfamilienhaus mit 143 qm Wohnfläche, jeder Menge Komfort, zwei Terrassen, Garten und großen, lichtdurchfluteten Räumen für 222.000 Euro.