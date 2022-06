Wie ihr ein cooles Jungenzimmer gestaltet

In typischen Jungenzimmern sollten Comic- oder Filmhelden nicht fehlen. Besonders während den jungen Jahren sind Jungs große Fans von Fantasiefiguren und Helden aus Filmen. Abhängig davon, ob diese lieber erworben werden oder es auch ausreichend ist, wenn sie die Tapete zieren, sollten sie mit in das Jungenzimmer einziehen. Das Kind soll sich entspannen können und sich bei seinen Freunden aus Märchen und Comics gerne aufhalten. Auch Bilder, mit entsprechenden Motiven, sollten an der Wand eines Kinderzimmers nicht fehlen.

Comic-Helden können auf Regalen Platz finden oder sich auch als Muster in den entsprechenden Vorhängen wiederfinden. Grundsätzlich solltet ihr die Interessen und Vorlieben eurer Kinder berücksichtigen und diese in das Design des Jungenzimmers einfließen lassen. Das Kind soll sich wohlfühlen und sich gerne in seinem Zimmer aufhalten. Figuren und Muster regen die Fantasie an und sorgen für eine individuelle Entwicklung der eigenen Kreativität. Spielen eure Kinder gerne mit Spielzeugautos, könnt ihr beispielsweise einen Verkehrsteppich für die Gestaltung des Jungenzimmers verwenden. Hierbei könnt ihr dem Kind spielerisch die Verkehrsregeln etwas näher bringen. Auch ein Globus trägt zum spielerischen Wissen bei.