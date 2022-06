Hobbyräume für die ganze Familie

Ein Lesezimmer bietet Raum zur Entspannung. Im Hintergrund ein paar Regale, gefüllt mit Büchern, wirkt sich ein solches Zimmer schon allein bei der Betrachtung beruhigend auf uns aus. Und das Beste: Es lässt sich mit wenig Aufwand in die Tat umsetzen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Aufbewahrungsort für eure Bücher und natürlich eine gemütliche Sitzgelegenheit. Damit man es hier auch stundenlang aushält, sollte der Stuhl oder Sessel so komfortabel wie möglich sein. Lässt die Polsterung zu wünschen übrig, kann man mit einer kuscheligen Decke oder einem zusätzlichen Sitzkissen nachhelfen.

Wird ein Lesezimmer vernünftig geplant und eingerichtet, werdet ihr feststellen, dass ihr es so schnell nicht mehr verlassen möchtet. Abgerundet wird das Ambiente idealerweise von einer ansprechenden Leselampe, welche sich harmonisch in das gesamte Interieur einbindet. Das Lesezimmer bietet euch den Raum, entspannt ein Buch zu lesen und euch auf die Inhalte zu konzentrieren, ohne dass andere Familienmitglieder sich leise verhalten müssen.