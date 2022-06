6 Möglichkeiten für eine multifunktionale Einrichtung

Eine multifunktionale Einrichtung kann auf zwei unterschiedliche Arten der Raumgestaltung bezogen werden. Zum einen besteht die Möglichkeit, dass ihr Möbel einfach verschwinden lasst, während sie nicht genutzt werden, zum anderen könnt ihr größere Räume so gestalten, dass diese zu mehreren Zwecken verwendet werden können. Beides muss sich jedoch nicht gegenseitig ausschließen. Klappbare Möbel eignen sich beispielsweise sehr gut für kleinere Räume. Mit ihnen lässt sich sehr viel Platz sparen. Größere Räume hingegen bieten zwar sehr viel Platz, können allerdings auch dafür sorgen, dass das vorgesehene Mobiliar darin verloren wirkt. Räume mit einem großen Platzangebot können allerdings auch in kleineren Wohnungen in Erscheinung treten. Oftmals sind es 1-Zimmer-Appartements, die über einen besonders großen Raum verfügen. Dieser Raum sollte so gestaltet werden, dass eine maximale Ausnutzung ermöglicht wird. Eine Multifunktionalität resultiert in einem solchen Fall daraus, dass in diesem Raum geschlafen, gewohnt und gegessen wird. Unter Einbeziehung dieser Nutzungsvielfalt muss die Optik jedoch nicht vernachlässigt werden. Es gibt sehr attraktive Lösungen, wie ihr die entsprechenden Räume geschmackvoll und auf höchstem Niveau einrichten könnt.