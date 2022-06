Gartenhaus mit Wellnessfaktor

Wird es dunkel, gehen in dem kleinen Poolhaus die Lichter an und akzentuieren gewisse Partien, sodass diese in den Vordergrund gerückt werden. Nicht nur in dem kleinen Gebäude, sondern auch im Pool machte man von Lichtern Gebrauch, um auch in der Dämmerung und in der Nacht den Bereich nutzen zu können.

