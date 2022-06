6 einfache Ideen, mit denen du dein Zuhause verschönern kannst

Manchmal fällt einem zu Hause einfach die Decke auf den Kopf. Man kommt zur Tür herein und kann den alten Läufer im Flur nicht mehr sehen, die Beleuchtung im Bad war auch schon mal angenehmer, die Wandfarbe im Wohnzimmer erschien noch nie so öde und wann sind eigentlich die Blumen in der Vase vertrocknet?

Wenn euch das bekannt vorkommt, können wir euch beruhigen, denn wir verraten, wie ihr es gar nicht erst so weit kommen lasst. Denn wie in so vielen Dingen, so ist es auch bei der Gestaltung seiner vier Wände wichtig, niemals Langeweile aufkommen zu lassen. Doch das heißt nicht, dass man gleich eine neue Wohnung suchen oder ein großes Renovierungsprojekt starten muss. Mitunter reichen schon kleine Handgriffe, um einem Raum ein völlig anderes Aussehen zu verleihen und ein neues Ambiente zu kreieren. Mit unseren folgenden Tipps hat Langeweile in eurem Zuhause auf jeden Fall keine Chance mehr!