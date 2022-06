Die schönsten Häuser der Woche

In einer ländlichen Umgebung befindet sich dieses für Aufsehen erregende Wohnhaus, das von den Architekten von MSM D. Schneck konzipiert und entworfen wurde. Die sich ringsum befindende Natur wird in Form von der Umfassungswand aus Lärchenholz aufgegriffen. Dadurch fügt sich das Objekt harmonisch in die Landschaft ein. Das Haus wird von einer Verglasung durchbrochen, was für eine imposante und überaus Neugier weckende Erscheinung sorgt.