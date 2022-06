6 x Wohlfühlen im Wellness-Zuhause

Vom Flur aus gelangt man in den freizügigen Wohnbereich. Dank einer fließenden Raumstruktur sind alle Zimmer miteinander verbunden, wodurch der Eindruck eines Lofts entsteht. Verstärkt wird der Loft-Gedanke beim Anblick der außergewöhnlichen Stützpfeiler-Konstruktion, die an die Stahlträger in einer Fabrik erinnert.

Der große Raum im Erdgeschoss gliedert sich in drei Bereiche: das Wohnzimmer, das sich rechts außerhalb des Bildes befindet, der geradezu eingerichtete Essbereich und die Küche, die sich links befindet. Die gesamte Fläche wurde mit einem Holzboden ausgestattet. Dadurch erhält jeder noch so große Raum mehr Behaglichkeit und eine wärmere Ausstrahlung.