Kleines Haus ganz groß

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick in das kleine Badezimmer, das – ebenso wie die Küche – größer erscheint, als es tatsächlich ist. Auf nur knapp 4 qm haben die Architekten alles untergebracht, was man von einem modernen Bad erwartet. Darüber hinaus sorgt ein kleines Fenster für frische Luft und Tageslicht. Was will man mehr?