Unschuldiges Klinkerhaus

Der Essbereich des Hauses wurde zwischen der Küche und dem Wohnzimmer geplant und findet sich somit in einer zentralen Stellung. Das Esszimmer fungiert durch die Platzierung in der Mitte als Versammlungspunkt. Man verzichtete in dem Wohnbereich des Erdgeschosses auf Wände, um die Räume zu verbinden und ein offenes Gefüge zu schaffen. Auf der gegenüberliegenden Seite ordnet sich das Wohnzimmer an, das sich fast komplett zur Süd-West Fassade öffnet und durch die bodentiefen Fenster eine unmittelbare Verbindung zum Garten mit dem altem Baumbestand herstellt.