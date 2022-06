Schafft euer eigenes Garten-Winter-Wunderland!

In einer Jahreszeit, in der es sehr früh dunkel wird, ist eine effektive und praktische Beleuchtung im Garten im Winter Gold wert. Falls ihr also ab spätestens 17 Uhr nicht im Dunkeln sitzen möchtet, solltet ihr auch mit den hochwertigen Outdoorlampen auseinander setzen. Diese werden in der heutigen Zeit in zahlreichen Größen und Designs angeboten und dienen selbstverständlich nicht nur dazu, um euch einen sicheren Weg zu leiten. Vielmehr handelt es sich bei den kleinen und großen Exemplaren um kleine Gartenaccessoires, die –auch im ausgeschalteten Zustand- gut aussehen. Wer möchte, kann seine Beleuchtung im Garten natürlich zusätzlich mit einem Bewegungsmelder ausstatten. Dieser ist nicht nur praktisch, sondern schreckt in der Regel auch Einbrecher ab. Je nachdem, für welche Modelle ihr euch entscheidet, können somit besondere Ecken in eurem Garten, nicht nur im Winter, exzellent in Szene gesetzt werden. Was haltet ihr beispielsweise davon, euren Teich zu einem ganz besonderen Eyecatcher zu machen? Kreiert mit der passenden Beleuchtung die Grundlage für euer ganz persönliches Outdoor-Wunderland!