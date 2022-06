Top 5: Hinter jeder Fassade steckt ein Geheimnis

Die Gestalt dieses Hauses ist an sich schon beeindruckend. Das liegt nicht nur an den großen Fensterfronten, sondern vor allem auch an der dunklen Farbe, die für ein Einfamilienhaus recht außergewöhnlich ist. Ihr möchtet gerne wissen, wie es zu dieser besonderen Farbe kommt und warum die Küche der Fassade in Sachen Wow-Faktor in nichts nachsteht? Dann erfahrt mehr über das Haus wie aus einem Guss.