Beneidenswertes Haus in schlichtem Gewand

Den Essbereich schauen wir uns von außen an. Vom Garten aus kommt die transparente Verglasung auf drei Seiten richtig zur Geltung. So eingerahmt bilden ein großer Tisch und passende Stühle das ideale Ensemble, um mit Familie und Freunden gemütlich beieinander zu sitzen. Mehr tolle Esszimmerideen findet ihr in unserem passenden Ideenbuch.