5 Ideen für einen schönen Gartenzaun

Ein Zaun im Garten ist keine Pflicht. Die Vorteile eines Gartenzaunes liegen für die meisten Menschen klar auf der Hand. Er schützt vor unerwünschten Einblicken, macht schon optisch klar, wo die Grundstücksgrenze liegt, verhindert Fremde am Eintreten und dämpft Lärm. Doch es kann auch Vorteile haben, wenn es keinen Gartenzaun gibt. Vielleicht liegt das Grundstück am Rande eines Naturschutzgebietes oder einer schönen, großen Wiese? Dann kann der fehlende Zaun das Grundstück optisch erweitern und freien Zugang direkt zur Natur gewähren. Die Entscheidung, ob ein Zaun den Garten umgeben soll oder nicht, ist jedoch nicht immer frei zu treffen. Entscheidend ist auch hierbei die Ortsüblichkeit und der Schutz des Nachbarn. So besteht einerseits Einfriedungspflicht zum Schutz des Nachbarn in Bundesländern wie dem Saarland oder Thüringen. Andererseits gibt es auch Siedlungen, bei denen es ortsüblich ist, keinen Zaun zu haben. Dieser darf dann dort auch nicht errichtet werden. Wer ein Grundstück neu erwirbt und spezielle Wünsche hinsichtlich seiner Gartenzäune hat, sollte demnach nicht nur das Haus, sondern auch die Gartenzäune der Nachbarn im Blick haben.