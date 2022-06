So hältst du deinen Weihnachtsbaum länger frisch

Da Wärme den Weihnachtsbaum schneller altern lässt, sollte dieser möglichst erst kurz vor Heiligabend ins Wohnzimmer geholt werden. Bis dahin steht er am liebsten so kühl wie möglich, zum Beispiel in der Garage oder im Keller, im Idealfall aber auf der Terrasse oder überdacht im Garten, wo er mehr Luftfeuchtigkeit durch Regen oder Nebel aufnehmen kann. Allerdings ist dabei darauf zu achten, dass der Baum sicher steht und weder Frost noch allzu viel Wind ausgesetzt ist. Am besten bindet man ihn fest, damit er nicht von Winterstürmen umgeworfen wird. Ein weiterer Profi-Tipp: Schneidet den Stamm nach dem Kauf und kurz bevor der Baum ins Haus kommt, noch einmal frisch an und stellt ihn während der Lagerzeit in einen mit Wasser gefüllten Eimer. So bleibt er länger frisch. Falls der Baum gefroren ist, muss man ihm die Zeit geben, langsam aufzutauen, ihn also nach und nach an die Zimmertemperatur gewöhnen und von draußen nicht direkt ins warme Wohnzimmer holen, sondern erst für ein oder zwei Tage in den Keller oder das Treppenhaus stellen. 24 Stunden, bevor ihr den Baum schmücken wollt, solltet ihr ihn – schon im Ständer – aus dem Netz befreien, damit alle Äste und Zweige wieder in die richtige Position kommen.