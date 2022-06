Moderne Villa mit coolen Ideen

Ein paar Schritte weiter bietet sich uns schon wieder ein ganz anderes Bild. An diesem Ende des Grundstücks führt eine Auffahrt zur Garage. Auch hier gibt sich das Gebäude geschlossen, dazwischen öffnet es sich allerdings mit großen Glasflächen der Umgebung. Diese wurden im Erdgeschoss so hoch und nach hinten versetzt angesetzt, dass man von der Straße aus keinen direkten Einblick in den Innenraum hat.